Мюнхен, Германия, , 20:24 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» уверена в том, что ей удастся подписать 30-летнего флангового нападающего «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане за 35 миллионов евро. Об этом 14 июня сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Садио Мане Екатерина Лаут

Также сообщается, что «мерсисайдцы» будут готовы отпустить Мане за такую сумму, так как соглашение футболиста с английским клубом истекает следующим летом.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Садио Мане принял участие в 34-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Ливерпуль» сенегалец выступает с 1 июля 2016 года после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 30-летнего нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.