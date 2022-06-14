Тбилиси, , 20:24 — REGNUM Военно-политический блок НАТО не сможет прийти на помощь Грузии в силу ее неудачного географического расположения, заявил в интервью грузинским СМИ американский историк, экономист, специалист по международным отношениям и военной стратегии Эдвард Люттвак, слова которого приводит телеграмм-канал Drone News.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов, ИА REGNUM

Люттвак высказался по ситуации вокруг Грузии, дав совет руководству этого кавказского государства сыграть в «игру на выжидание», а именно «ждать изменения геополитической ситуации». По мнению эксперта, расположение Грузии делает невозможным для НАТО оказать ей реальную поддержку.

«Мой совет грузинам таков: развивайте свою страну и ждите изменения геополитической ситуации. В отличие от Молдавии, положение Грузии я не могу назвать безопасным. Грузия является соседом России, очень крупного государства, и ее расположение по отношению к Черному морю исключает сценарий, при котором Грузия могла бы быть защищена НАТО. Периферийное расположение Грузии делает невозможным получение поддержки со стороны Альянса. Такова реальность. Если бы Турция была сильным и лояльным членом НАТО, как, к примеру, Норвегия, у Грузии не было бы проблем. Однако проблема в том, что Турция на самом деле только номинально является членом НАТО — она является членом НАТО только тогда, когда Альянс нужен ей самой, но никогда не рассматривает себя как член НАТО, когда помощь Турции нужна Альянсу. Грузия должна сыграть в игру на выжидание — развивайте свою страну и ждите изменения геополитической ситуации. Да, именно так: вы должны дождаться лучших времен», — цитирует Люттвака телеграм-канал.

Напомним, что в 2008 году в результате агрессии Грузии против Южной Осетии были убиты российские миротворцы, находившиеся в регионе в соответствии с Сочинским соглашением от 1992 года, а также по решению Смешанной контрольной комиссии, созданной в соответствии с упомянутым соглашением. По итогам конфликта, в котором Грузия потерпела поражение, Тбилиси окончательно утратил контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии.

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