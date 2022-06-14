Сургут, Югра, , 20:19 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в начале октября 2022 года ждут с визитом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на освящение нового Свято-Троицкого кафедрального собора. Об этом сообщает пресс-служба Ханты-Мансийской митрополии.

Богослужение у строящегося Свято-Троицкого кафедрального собора Пресс-служба Ханты-Мансийской митрополии

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в праздник Святой Троицы совершил Божественную литургию на площади перед строящимся Троицким кафедральным собором Сургута.

Отмечается, что патриарх Кирилл в 2013 году освятил место для строительства Свято-Троицкого кафедрального собора, который станет самым большим храмом в Югре.

«Мы надеемся, что в начале октября храм освятит великим чином Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Храни всех Господь!» — сообщил верующим владыка Павел.

На данный момент строительство храма вышло на финишную прямую.

«Нужно многое ещё сделать, нужна утварь, облачения и многие другие составляющие богослужебного обустройства храма», — отметил владыка Павел.

Строители сейчас занимаются установкой системы вентиляции в соборе, затем им предстоит укладка мраморного пола и внутренняя отделка помещений.