Челябинск, 14 июня, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер посетил Донецкую Народную Республику с рабочим визитом. Об этом говорится 14 июня в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Он отметил, что в рамках визита подписал соглашения о сотрудничестве с Ясиноватой и Волновахским районом. «Будем помогать им возвращаться к мирной жизни», — сказал чиновник.

.

Текслер добавил, что челябинцы привезли в ДНР автомобили для медиков, которые прямо сейчас очень нужны. «И сразу машины пошли в эксплуатацию», — отметил Текслер. Также южноуральцы доставили в республику аппараты ИВЛ, медикаменты, питьевую воду, стройматериалы и прочее самое необходимое.

«Спасибо всем землякам, кто участвует в подготовке гуманитарных грузов», — сказал губернатор.