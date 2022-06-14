Берн, 14 июня, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Мик Джаггер заразился коронавирусом. Об этом 14 июня пишет Billboard.

Jim Pietryga The Rolling Stones

Из-за болезни фронтмена группа The Rolling Stones отложила запланированный на 17 июня 2022 года концерт в Швейцарии. По словам участников коллектива, они «глубоко сожалеют об этой отсрочке, но безопасность публики, коллег-музыкантов и гастрольной команды должна быть в приоритете».

Добавим, что музыканты планируют вернуться на сцену 21 июня 2022 года — на эту дату утверждён концерт в Милане (Италия). Когда The Rolling Stones выступит в Швейцарии пока неизвестно.