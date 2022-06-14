Москва, , 20:16 — REGNUM Работа над пополнением «стоп-листа» для подданных Британии с запрещением для них въезда в Россию, будет продолжаться и далее, сообщает 14 июня официальный сайт МИД РФ.

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С таким заявлением российский МИД выступил после составления санкционных списков из 49 британских подданных, в том числе редакторов и журналистов ведущих британских СМИ, высокопоставленных офицеров вооруженных сил Британии, а также представителей бизнеса, связанного с военной промышленностью.

«Работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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