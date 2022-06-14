Подгорица, 14 июня, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович вместе с премьер-министром Албании Эди Рамой отправился в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, сообщает RTCG.

OSCE Parliamentary Assembly Дритан Абазович

По информации портала RTCG, Абазович поедет поездом от польско-украинской границы.

Прибытие в Киев запланировано на 15 июня утром. В течение дня он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.