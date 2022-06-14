Тбилиси, 14 июня, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Россия по-прежнему является сверхдержавой и может «пережить двадцать Украин», заявил в интервью грузинским СМИ американский историк, экономист, специалист по международным отношениям и военной стратегии Эдвард Люттвак, слова которого приводит телеграмм-канал Drone News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Историк дал свою оценку событиям на Украине, заявив, что «тотальная победа Украины — это ошибочная стратегия». Призыв Джорджа Сороса к гражданам Украины продолжать борьбу до окончательной победы является «самым негодным советом».

По словам эксперта, «русских намного больше», а «Российская Федерация — это сверхдержава», которая «может пережить 20 Украин». Не верит эксперт и в возможность Украины вернуть в свой состав Донецк и Луганск, а «единственным способом прекратить боевые действия» является «объявление со стороны Зеленского плебисцита» в этих регионах.

Напомним, что 24 февраля в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина ВС РФ начали проведение специальной военной операции на территории Украины.