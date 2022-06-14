Бишкек, , 20:04 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев встретился с начальником центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генералом Майклом Куриллой, прибывшим в Бишкек с ознакомительным визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

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Участники переговоров обменялись мнениями по вопросам укрепления границ и противодействия транснациональным угрозам в контексте ситуации в Афганистане, а также рассмотрели возможности гуманитарного сотрудничества.

Глава киргизского внешнеполитического ведомства отметил важность координации региональных усилий в целях повышения безопасности в Туркестане.

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