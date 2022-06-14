Екатеринбург, , 20:04 — REGNUM В Екатеринбурге проводится сбор подписей граждан за возвращение Краснознамённой группы на Плотинку, на которой она простояла 39 лет. Об этом сообщает свердловское областное отделение КПРФ.

Краснознамённая группа, Екатеринбург © Суть времени

Поставить подписи можно в режиме онлайн на одном из сайтов петиций. По данным на вечер 14 июня там отметились уже 1949 человек. Также можно обратиться в офисы КПРФ в Екатеринбурге, кроме того, активисты периодически проводят уличные мероприятия для этой цели, в том числе на самой Плотинке.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснознамённая группа была демонтирована январской ночью 2013 года. С тех пор чиновники отказываются возвращать её на историческое место, утверждая, что Плотинка может не выдержать. Общественники считают эти аргументы надуманными и требуют восстановления исторической справедливости.