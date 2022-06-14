Екатеринбург, 14 июня, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проводится сбор подписей граждан за возвращение Краснознамённой группы на Плотинку, на которой она простояла 39 лет. Об этом сообщает свердловское областное отделение КПРФ.

Суть времени Краснознамённая группа, Екатеринбург

Поставить подписи можно в режиме онлайн на одном из сайтов петиций. По данным на вечер 14 июня там отметились уже 1949 человек. Также можно обратиться в офисы КПРФ в Екатеринбурге, кроме того, активисты периодически проводят уличные мероприятия для этой цели, в том числе на самой Плотинке.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснознамённая группа была демонтирована январской ночью 2013 года. С тех пор чиновники отказываются возвращать её на историческое место, утверждая, что Плотинка может не выдержать. Общественники считают эти аргументы надуманными и требуют восстановления исторической справедливости.