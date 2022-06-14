Санкт-Петербург, 14 июня, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Спецоперация ВС РФ на Украине завершится победой России и Донбасса над киевским силами, заявил 14 июня глава ДНР Денис Пушилин на заседании рабочей группы по взаимодействию между Санкт-Петербургом и Мариуполем.

ИА REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Денис Пушилин «Безусловно, специальная военная операция для нас — освободительная операция, она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений».

По его словам, Донбасс после освобождения сможет реализовать свой потенциал — и промышленный, и экономический. Он вернётся к своему нормальному состоянию, «когда он не только самодостаточен, но и помогает другим регионам, которые в этом нуждаются».