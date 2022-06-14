Лондон, , 19:54 — REGNUM Трансфер 23-летнего центрального защитника «Севильи» и сборной Франции по футболу Жюля Кунде в лондонский «Челси» может сорваться из-за травмы, которую футболист получил в матче четвертого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 со сборной Хорватии (0:1). Об этом 14 июня сообщило издание The Athletic.

Жюль Кунде Adrien33000

По информации источника, «Челси» продолжает работу над трансфером Кунде, однако итоговое решение о переходе футболиста будет принято после прохождения тестов и медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Севилья» близки к согласованию трансфера Жюля Кунде в грядущее летнее трансферное окно за 65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Жюль Кунде принял участие в 32-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и две красные карточки.