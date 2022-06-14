Бишкек, , 19:54 — REGNUM В ближайшие пять лет Российско-Киргизский фонд развития намерен активно участвовать в деятельности фондового рынка Киргизии. Об этом заявил член правления РКФР Бакыт Курманбеков, выступая на международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в Бишкеке.

Ценные бумаги geralt

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По его словам, начиная с 2022 года, фонд начнёт вкладывать деньги в облигации корпоративных эмитентов республики — пока что планируется инвестировать в ценные бумаги частных компаний $5 млн (около 289 млн рублей).

В свою очередь президент Киргизской фондовой биржи Медет Назаралиев отметил, что появление такого крупного игрока как Российско-Киргизский фонд развития будет способствовать оживлению фондового рынка и привлечет других инвесторов.

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