Кушва, Свердловская область, 14 июня, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Кушве Свердловской области восстановили памятник Ленину, который был снесён в 1993 году. Об этом сообщает областное управление КПРФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Ленин

Торжественная церемония состоялась 11 июня. Монумент открыли на историческом месте.

После окончания церемонии собравшиеся проследовали к Дому детского творчества и извлекли капсулу времени, заложенную учениками в 1970 году. Также они заложили своё послание, которое предполагается прочитать в 2035 году.