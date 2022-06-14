На Урале восстановили памятник Ленину, снесённый 29 лет назад
Кушва, Свердловская область, 14 июня, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Кушве Свердловской области восстановили памятник Ленину, который был снесён в 1993 году. Об этом сообщает областное управление КПРФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Ленин
Торжественная церемония состоялась 11 июня. Монумент открыли на историческом месте.
После окончания церемонии собравшиеся проследовали к Дому детского творчества и извлекли капсулу времени, заложенную учениками в 1970 году. Также они заложили своё послание, которое предполагается прочитать в 2035 году.