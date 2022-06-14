Канберра, 14 июня 2022, 20:15 — REGNUM Австралийский актёр Хью Джекман во второй раз заразился коронавирусом. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 14 июня.
«Я хотел, чтобы вы, ребята, услышали это известие от меня. Сегодня утром у меня снова, к сожалению, положительный результат теста на COVID-19. Мой невероятный коллега, Макс Клейтон, подменит меня (в Бродвейском шоу). Мы с Максом работаем вместе над этой постановкой уже более двух лет, и я могу со всей уверенностью заявить, что он абсолютно экстраординарен. Я расстроен, что не смогу увидеть его на сцене и подбодрить, поэтому буду подбадривать в своем сердце. Всем актерам «Музыкального человека»: мне жаль, что меня нет рядом с вами, но я вернусь, как только смогу», — заявил актёр. Стоит отметить, что до этого Джекман болел коронавирусом в декабре 2021 года.
Ранее Хью Джекман рассказал о том, что ему нравится играть афериста в фильмах. По мнению артиста, популярность мошенников в кино объясняется тем, что зрителям нравятся герои, «которые идут против всех и нарушают правила».
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