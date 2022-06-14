Канберра, 14 июня, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Австралийский актёр Хью Джекман во второй раз заразился коронавирусом. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 14 июня.

Dick Thomas Johnson Хью Джекман

«‎Я хотел, чтобы вы, ребята, услышали это известие от меня. Сегодня утром у меня снова, к сожалению, положительный результат теста на COVID-19. Мой невероятный коллега, Макс Клейтон, подменит меня (в Бродвейском шоу). Мы с Максом работаем вместе над этой постановкой уже более двух лет, и я могу со всей уверенностью заявить, что он абсолютно экстраординарен. Я расстроен, что не смогу увидеть его на сцене и подбодрить, поэтому буду подбадривать в своем сердце. Всем актерам «Музыкального человека»: мне жаль, что меня нет рядом с вами, но я вернусь, как только смогу»‎, — заявил актёр. Стоит отметить, что до этого Джекман болел коронавирусом в декабре 2021 года.

Ранее Хью Джекман рассказал о том, что ему нравится играть афериста в фильмах. По мнению артиста, популярность мошенников в кино объясняется тем, что зрителям нравятся герои, «которые идут против всех и нарушают правила»‎.