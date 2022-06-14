Бор, Нижегородская область, 14 июня 2022, 19:52 — REGNUM Возгорание на территории Керженского заповедника Борского района Нижегородской области произошло 10 июня. Полностью ликвидировать пожар удалось только 13 июня. Об этом сообщили нижегородские СМИ.
Дым на охраняемой территории зафиксировала система видеомониторинга «Лесохранитель» в 18 часов 10 июня. Причиной возгорания стал удар молнии.
»Пожар был локализован в 2:00 11 июня на площади 4,5 га. Однако днем из-за сухой погоды горение возобновилось, огонь распространился на площади 20 га. 12 июня проводились работы по опахиванию и тушению пожара. К вечеру интенсивность пожара снизилась. Дотушиванием занимались девять человек. 13 июня в 14:45 пожар ликвидировали на площади 28 га», — сообщил портал «В городе N».
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