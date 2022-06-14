Бор, Нижегородская область, 14 июня, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Возгорание на территории Керженского заповедника Борского района Нижегородской области произошло 10 июня. Полностью ликвидировать пожар удалось только 13 июня. Об этом сообщили нижегородские СМИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

Дым на охраняемой территории зафиксировала система видеомониторинга «Лесохранитель» в 18 часов 10 июня. Причиной возгорания стал удар молнии.

»Пожар был локализован в 2:00 11 июня на площади 4,5 га. Однако днем из-за сухой погоды горение возобновилось, огонь распространился на площади 20 га. 12 июня проводились работы по опахиванию и тушению пожара. К вечеру интенсивность пожара снизилась. Дотушиванием занимались девять человек. 13 июня в 14:45 пожар ликвидировали на площади 28 га», — сообщил портал «В городе N».

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