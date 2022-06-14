Лондон, 14 июня 2022, 19:50 — REGNUM Как сообщает издание 90min, каталонская «Барселона» предложила лондонскому «Челси» обменять флангового защитника сборной США Сержиньо Деста на латераля сборной Испании Маркоса Алонсо.

Маркос Алонсо
Маркос Алонсо
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Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» согласовали с 31-летним испанцем все детали контракта. Сам Алонсо готов перейти в каталонский клуб.

В прошедшем сезоне Сержиньо Дест принял участие в 21-м матче испанской Примеры 2021/22, в котором отметился тремя результативными передачами. На счету Алонсо 8 (4+4) очков по системе гол+пас в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22.

Маркос Алонсо выступает за «Челси» с 31 августа 2016 года после перехода из «Фиорентины» за 23 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 31-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.