Бишкек, , 19:47 — REGNUM Комитет по топливно-энергетическому комплексу парламента Киргизии одобрил списание $100 млн (5,77 млрд рублей) задолженности ОАО «Электрические станции» по бюджетному кредиту. Об этом стало известно в ходе заседания сегодня, 14 июня.

Флаг Киргизии Ok.ru Токтайым Уметалиева

Читайте также: Власти Киргизии простят энергокомпаниям $1,64 млрд долгов

По словам заместителя министра энергетики Тилека Айталиева, в 2009 году Россия предоставила киргизским властям кредит в размере $100 млн на строительство ГЭС «Камбар-Ата — 2», а в 2017 году российское правительство простило Киргизии этот долг.

В свою очередь заместитель министра финансов Улугбек Календеров отметил, что Минфин не против списания долга и уже отозвал свое возражение по этому законопроекту.

Читайте также: В Киргизии незаконно списали около $10,6 млн долгов за электроэнергию