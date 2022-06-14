Нижний Новгород, 14 июня, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Профильная комиссия городской думы Нижнего Новгорода поддержала инициативу о введении запрета на размещение рекламы на спинках скамеек и на штендерах. Об этом стало известно в ходе заседания сегодня, 14 июня.

Нижний Новгород

По словам директора департамента градостроительного развития и архитектуры Аллы Коновницыной, такие ограничения нужны для того, чтобы избавиться от устаревших типов рекламных модулей.

Чиновница отметила, что отказаться от рекламы на скамейках решили, поскольку они не востребованы рекламным рынком. А от штендеров — из-за требований федеральной антимонопольной службы.