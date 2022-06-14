Лос-Анджелес, США, 14 июня, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Сервис Netflix представил трейлер картины «Доводы рассудка» (Persuasion) — очередной экранизации одноимённого романа писательницы Джейн Остин. Об этом 14 июня пишет DTF.

Скриншот с YouTube Дакота Джонсон

Главные роли в фильме исполняют Дакота Джонсон и Космо Джарвис. Премьера картины запланирована на 15 июля 2022 года на Netflix.

Добавим, что режиссёром «Доводов рассудка» выступила Кэрри Крэкнелл. По сюжету, находящаяся на грани банкротства семья Энн Эллиот (Дакота Джонсон) сдаёт в наём Киллинч-холл. В поместье заселяется семья Фредерика Уэнтворта (Космо Джарвис), с которым главная героиня восемь лет назад вынужденно разорвала помолвку.