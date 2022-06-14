Хельсинки, , 19:33 — REGNUM В понедельник, 13 июня, городской совет финского города Котка постановил демонтировать памятник Ленину на улице Pohjoispuistokatu, и перенести его в музей Кюменлааксо. Об этом сообщает издание yle. fi.

Вопрос о демонтаже памятника уже поднимался, но городской совет постановил сохранить его. Дискуссии возобновились после начала российской военной спецоперации на Украине. На прошлой неделе Коммунистическая партия Финляндии и Демократический просветительский союз провели в близлежащем парке акцию для спасения памятника.

Бюст Ленина, созданный эстонским скульптором Матти Варика, был подарен Котке в 1979 году городом-побратимом Таллином, который тогда был столицей Эстонской ССР. За постсоветское время памятник неоднократно подвергался актам вандализма.

Бронзовый бюст в городе Котка является последним установленным в Финляндии памятником Ленину. В апреле прошлого года был демонтирован и перенесён в музей предпоследний памятник, стоявший с 1977 года в городе Турку. Но во многих городах страны по-прежнему сохраняются памятные доски и барельефы, посвящённые Ленину.