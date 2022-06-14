Вашингтон, 14 июня 2022, 19:32 — REGNUM Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, в больших количествах поставленные США на Украину, оказываются не эффективны из-за уровня и особенностей «технической поддержки», сообщает 14 июня американское издание Washington Post со ссылкой на военных инструкторов, обучавших укронацистов.
Один из них, Марк Хейворд, рассказал, что основная причина нерабочего состояния комплектов Javelin — интернет-переводчик Google Translate, с помощью которого украинские боевики пытаются освоить нелокализованную инструкцию по обращению с этим оружием.
При этом отмечено, что ПТРК Javelin технически гораздо сложнее большинства других переносных ракетных противотанковых комплексов. Для них требуются аккумуляторные батареи и аргоновый охлаждающий агент, а инструкция по его эксплуатации содержит 258 страниц.
По словам Хейворда, проблема усугубляется еще и тем, что украинские пользователи комплекса Javelin не имеют возможности обращаться за технической консультацией в колл-центры или на «горячую линию», которые работают в войсках США.
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