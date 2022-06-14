Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, в больших количествах поставленные США на Украину, оказываются не эффективны из-за уровня и особенностей «технической поддержки», сообщает 14 июня американское издание Washington Post со ссылкой на военных инструкторов, обучавших укронацистов.

Javelin ПТУР

Один из них, Марк Хейворд, рассказал, что основная причина нерабочего состояния комплектов Javelin — интернет-переводчик Google Translate, с помощью которого украинские боевики пытаются освоить нелокализованную инструкцию по обращению с этим оружием.

При этом отмечено, что ПТРК Javelin технически гораздо сложнее большинства других переносных ракетных противотанковых комплексов. Для них требуются аккумуляторные батареи и аргоновый охлаждающий агент, а инструкция по его эксплуатации содержит 258 страниц.

По словам Хейворда, проблема усугубляется еще и тем, что украинские пользователи комплекса Javelin не имеют возможности обращаться за технической консультацией в колл-центры или на «горячую линию», которые работают в войсках США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пентагоне заявили об обучении украинских боевиков обращению с РСЗО HIMARS