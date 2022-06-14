Москва, 14 июня, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро по итогам торгов в понедельник, 14 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 56,60 рубля, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро снизился на 95 копеек и составил 59,15 рубля.

Напомним, что за минувшую рабочую неделю доллар на Московской бирже подешевел на 4,15 рубля, евро — на 4,65 рубля.