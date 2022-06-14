Бухарест, 14 июня, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Сильный шторм, сопровождавшийся градом и проливным дождем, частично блокировал работу общественного транспорта в столице Румынии. Об этом 14 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Джироламо Бассано. Потоп. 1590

По свидетельствам очевидцев, из-за подтопления линий остановились десятки трамваев, в результате обрыва проводов в ряде районов прекращено движение троллейбусов, а хлынувшая через подземный переход вода затопила центральную станцию метро «Валя Яломей».

Сообщается о задержках рейсов в бухарестском аэропорту им. Анри Коанда. Местные синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий по всей Румынии.