Ханты-Мансийск, 14 июня, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Структура правительства Ханты-Мансийского автономного округа будет частично реорганизована. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Флаг Югры

Будет создан новый департамент пространственного развития и архитектуры ХМАО, которому будут переданы функции департамента строительства автономного округа по реализации единой госполитики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере архитектуры, градостроительной деятельности.

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО будет дополнен департаментом строительства. И новая структура получит название «департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры».

А в департамент здравоохранения Югры вольётся служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО.