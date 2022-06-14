14 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, упрекнувшего главу грузинского правительства Ираклия Гарибашвили за его слова о том, что Тбилиси в большей степени, чем Киев, заслужил статус кандидата на членство в Европейском союзе.

Мирослава Романенко, , 22:12 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул главу грузинского правительства Ираклия Гарибашвили за его слова о том, что Тбилиси в большей степени, чем Киев, заслужил статус кандидата на членство в Европейском союзе.

Луи-Леопольд Буальи. Спор (фрагмент)

«Ценности важнее прибыли. Что важно для вас? Номер заявки в очереди?» — задался вопросом Подоляк в своем микроблоге в Twitter, обращаясь к грузинскому премьеру.

Напомним, ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил о том, что Грузия больше, нежели Молдавия и Украина, продвинулась в проведении «демократических» реформ, поэтому в первую очередь заслуживает получения статуса кандидата на вхождение в состав Евросоюза.

Ираклий Гарибашвили Правительство Грузии

Заявление украинского чиновника обсудили в мессенджере Telegram.

«Этот ЕС у них как морковка», — смеется Igas.

«Турция с 1999 года в кандидатах», — напомнила Janetta.

«Торопятся попасть на борт тонущего корабля? В добрый путь. Плывите, ихтиандры…» — иронизирует Val.

«А кто спрашивал Грузию или Украину?.. Решают наверху», — отметил Bet.

«В очередь на тонущий корабль», — смеется Ion O.

«Грузины, к сожалению, не учат и не помнят свою историю. Лучше всего им жилось только при союзе с Россией», — написал Vladimir.

«Скоро начнут воевать за очередь…» — добавил один из участников обсуждения.

«Украина: я тут за мужчиной очередь занимала, вот даже вещи мои стоят», — шутит Юрий.

«У украинцев уже рефлекс выработался — обижаться, если вдруг им покажется, что мир вертится не вокруг них…» — отреагировал Михаил.

«Грузия должна понять, что экономика ее процветать будет только при налаживании отношений с соседним государством! Американцам и европейцам наплевать, как грузины живут, они и из них сделают плацдарм для борьбы с Россией, а жертвы их не волнуют! Надеюсь на благоразумие грузин, ведь это не украинцы, у них много здравомыслящих людей!» — пишет Лика.

«Делить «шкуру неубитого мамонта» — это и так идиотский поступок, а делить «обещание продать шкуру неубитого мамонта» — это уже полный имбецилизм… И вообще, мамонтов уже не существует!» — добавила Тень.

«А мне вот интересно, чисто гипотетически, если из ЕС выйдет Германия, кто-то ещё захочет туда?!» — задался вопросом Владимир.

«Не переживайте, девочки. И вас примет, и вас примет. Всех примет… Россия-матушка, по очереди только», — комментирует один из участников обсуждения.

«Вы были окраиной при Великой Российской империи, вы будете окраиной при западных государствах… А при СССР была всеми уважаемой республикой Украина! Сопоставляй и делай выводы!» — отметил «МБ».

«Шавки Запада грызутся за членство в Евросоюзе, только никто их там не ждет. Глупые, наивные, вас используют по максимуму и выкинут клянчить подачки», — подытожил 94 624.