14 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Киев призывает Тель-Авив «сделать выбор». Реагируя на это, посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Израиль и Россия «все еще» друзья, но Москва ожидает от Тель-Авива более сбалансированной позиции.

Станислав Тарасов, , 22:16 — REGNUM Сначала израильский журналист Шимон Бриман со ссылкой на дипломатические источники, а затем некоторые израильские издания сообщили, что правительство Украины обратилось к Израилю с просьбой о выделении кредита в 500 млн долларов на льготных условиях.

Флаг Израиля

«Многие страны мира уже выделили подобные кредиты Украине, — пишет Бриман. — Например, Япония выделила 600 млн долларов со сроком погашения кредита в 30 лет, из них льготный период — 10 лет, с процентной ставкой 1% годовых. Люксембург выделил кредит в 250 млн евро, Германия — 300 млн евро, Канада — 800 млн долларов». Но обращение Украины находится в канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета «уже десять дней без ответа, безо всякой реакции». И далеко не факт, что Израиль пойдет навстречу Украине в этом вопросе. Дело не только в деньгах, хотя и в этом тоже.

Нафтали Беннет U.S. Secretary of Defense

Как говорит посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, «Израиль выражает сочувствие Украине, однако когда дело доходит до реальной помощи и действий, все меняется на глазах». Раньше такую позицию Израиля Беннет, выступая на специальном форуме Службы внешней разведки Моссад, объяснял стремлением «оставаться в украинском кризисе одним из заслуживающих доверия игроков, которые могут говорить напрямую с обеими сторонами и помогать». Это в узком смысле. В широком, как писало израильское издание Haaretz, Израиль оказался в сложной ситуации.

Он находится между США и Россией, с одной стороны, с другой, полная солидарность с Украиной влечет для Израиля возникновение рисков негативного воздействия на национальную безопасность, ситуацию в Сирии и на иранском направлении. По мнению западного издания Modern Diplomacy, Ближний Восток «быстро улавливает заметно осложняющиеся отношения между Израилем и Россией и соответственно реагирует, понимая, что усидеть на двух стульях в конфликте на Украине Израилю будет очень непросто». Даже несмотря на то, что правительство Израиля не ввело против России ни единого заметного ограничения.

Зато можно ответить на вопрос, поддерживает ли Израиль антироссийские санкции. На бумаге — точно да. Официально Израиль сказал, что не станет «средством» для обхода введенных и запланированных ограничений, ссылаясь, что такие меры не предусмотрены законодательством страны. Но фактическая ситуация сложнее. Положение усугубляется тем фактом, что США, несмотря на проблемы, пока не отказываются от переговоров с Ираном по ядерному соглашению, и в случае успеха американцев на этом направлении Израилю не с руки идти на обострение с Россией. Не случайно он запретил странам Европы передавать украинской стороне созданное в Израиле оружие. В том числе мощные противоракетные системы, используемые как часть системы ПВО «Железный купол».

Комплекс ПРО «Железный купол» Isna.ir

Даже поставка медикаментов, амуниции для Украины рассматривалась израильским правительством довольно долго. Иначе говоря, Израиль, как и Турция, пытается поддерживать хорошие отношения с США и Россией, несмотря на заявленный принцип Вашингтона «вы либо с нами, либо против нас». Но дело еще и в том, что Израиль в силу известных причин тонко и хорошо чувствует украинскую ситуацию и видит перспективы выхода из украинского кризиса далеко не через американские очки. Это раздражает Киев, который призывает Тель-Авив «сделать выбор», а посол Украины в Израиле буйствует.

Корнийчук провел очередную пресс-конференцию и в очередной раз обвинил правительство Израиля в «недостаточной помощи» Украине. В свою очередь посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Израиль и Россия «все еще» друзья, но Москва ожидает от Израиля более сбалансированной позиции. Отношения между двумя странами должны быть предсказуемыми и понятными в свете их исторических связей.