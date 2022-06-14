Лос-Анджелес, США, , 19:08 — REGNUM Американская певица Halsey назвала имя актрисы, которую она считает похожей на себя. Об этом 14 июня пишет Billboard.

Певица Halsey в клипе на песню Nightmare Официальный YouTube-канал Halsey

Исполнительница отметила, что звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун могла бы сыграть её в биографическом фильме. »… Да, Милли была бы великолепна. На самом деле мы просто похожи на сестер… Но я действительно не думаю, что я достаточно известен, чтобы взять на роль Милли», — говорит Halsey.

Ранее Halsey рассказала о том, что её лейбл согласился выпустить её трек после скандала. Изначально компания откладывала релиз песни, объясняя это тем, что композиция должна сначала попасть в тренды TikTok.

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