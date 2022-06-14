Лос-Анджелес, США, 14 июня 2022, 19:08 — REGNUM Американская певица Halsey назвала имя актрисы, которую она считает похожей на себя. Об этом 14 июня пишет Billboard.
Исполнительница отметила, что звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун могла бы сыграть её в биографическом фильме. »… Да, Милли была бы великолепна. На самом деле мы просто похожи на сестер… Но я действительно не думаю, что я достаточно известен, чтобы взять на роль Милли», — говорит Halsey.
Ранее Halsey рассказала о том, что её лейбл согласился выпустить её трек после скандала. Изначально компания откладывала релиз песни, объясняя это тем, что композиция должна сначала попасть в тренды TikTok.
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