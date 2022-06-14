Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Украинские военные уже обучаются эксплуатации американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS, заявил 14 июня заместитель шефа Пентагона Колин Каль.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

Об этом он заявил на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS.

«Мы недавно анонсировали, что предоставим украинцам такие системы, как HIMARS и MLRS, и украинцы проходят на них обучение прямо во время нашего разговора», — сказал Каль.

«Мы сфокусировались на предоставлении украинцам всё большего и большего количества артиллерийских орудий. Мне не известно исторического прецедента, равного по охвату и масштабу той поддержке, которую мы продолжаем оказывать Украине», — добавил он.

Одновременно Каль сообщил, что огневая мощь российских войск по прежнему значительно превосходит артиллерийские возможности украинских боевиков.

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