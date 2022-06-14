В Пентагоне заявили об обучении украинских боевиков обращению с РСЗО HIMARS
Вашингтон, 14 июня, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Украинские военные уже обучаются эксплуатации американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS, заявил 14 июня заместитель шефа Пентагона Колин Каль.
Об этом он заявил на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS.
«Мы недавно анонсировали, что предоставим украинцам такие системы, как HIMARS и MLRS, и украинцы проходят на них обучение прямо во время нашего разговора», — сказал Каль.
«Мы сфокусировались на предоставлении украинцам всё большего и большего количества артиллерийских орудий. Мне не известно исторического прецедента, равного по охвату и масштабу той поддержке, которую мы продолжаем оказывать Украине», — добавил он.
Одновременно Каль сообщил, что огневая мощь российских войск по прежнему значительно превосходит артиллерийские возможности украинских боевиков.