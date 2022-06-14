Лос-Анджелес, США, , 19:00 — REGNUM Актриса Эмбер Хёрд высказалась о судебном решении по делу о клевете против её бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Об этом 14 июня пишет Daily Mail.

Эмбер Хёрд Gage Skidmore

Хёрд вновь обвинила актёра в насилии по отношению к ней — артистка утверждает, что «будет отстаивать каждое слово своих показаний до дня своей смерти». Она также объяснила, почему присяжные приняли сторону её экс-супруга — по словам артистки, на них повлияла «фантастическая игра» Деппа.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июня 2022 года суд присяжных признал Эмбер Хёрд виновной в клевете на Джонни Деппа. Актрису обязали выплатить компенсацию в размере $15 млн. В то же время, присяжные заседатели удовлетворили встречный иск актрисы к бывшему супругу о клевете, по которому актёр будет обязан выплатить ей $2 млн.

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