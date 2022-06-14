Нижний Новгород, , 18:58 — REGNUM Бывшего директора центра занятости населения Сосновского района осудили за мошенничество и служебный подлог в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Приговор Publicdomainpictures.net

Гособвинение доказало, что в период с 2018 по 2021 годы подсудимая фиктивно трудоустроила своего знакомого, оформив его на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в возглавляемом ею госучреждении.

Следствие установило, что начисленную ему зарплату и стимулирующие выплаты на сумму более 200 тысяч рублей злоумышленница присвоила.

В итоге подсудимая признала свою вину в совершённом преступлении и полностью возместила ущерб.

Суд приговорил её к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.