Ла-Пас, , 18:57 — REGNUM Саммит Америк, который был проигнорирован сразу несколькими лидерами стран, показал, что США перестали контролировать Латинскую Америку, заявил 14 июня экс-президент Боливии Эво Моралес в интервью агентству РИА Новости.

Боливия в цветах национального флага Pixabay.com

По его словам, даже участвовавшие в саммите страны заостряли внимание на отсутствовавших соседях.

«У США уже нет контроля в Америке. Этот саммит Америк стал решительным провалом для США и ОАГ (Организации американских государств). США произвольно исключают три страны. В солидарность с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа несколько президентов не участвуют. Из 22 выступлений во время 20 задавались вопросы, почему нет Кубы, Венесуэлы и Никарагуа… Это важный момент», — отметил Моралес.

«Раньше исключение из Организации американских государств внушало страх, сегодня это честь. Таким образом, США теряют гегемонию в регионе», — добавил бывший президент Боливии.

Читайте ранее в этом сюжете: Мирзиёев и глава Центкома США обсудили развитие отношений