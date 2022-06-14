Киев, 14 июня, 2022, 19:00 — ИА Регнум. О сотнях тысяч мобилизованных на Украине заявила 14 июня заместитель министра обороны страны Анна Маляр в эфире «Украины 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

По её словам, под мобилизацию попало много людей, сотни тысяч человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский министр обороны Алексей Резников накануне, 13 июня, заявил, что армию Украины нужно пополнить, чтобы воевать могли порядка миллиона человек.