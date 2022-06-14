Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 14 июня, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Семеро военнослужащих из Ростовской области удостоены орденов Мужества посмертно. Награды переданы семьям участников специальной военной операции России на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 июня.

Mil.ru Орден Мужества

Церемония вручения наград состоялась в Каменске-Шахтинском. За отвагу, мужество и героизм, проявленные во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, орденами Мужества (посмертно) награждены полковник Сергей Порохня, гвардии старший сержант Даниил Руденко, гвардии сержант Евгений Реутов, сержант Василий Кораблев, сержант Николай Лыфарь, ефрейтор Станислав Карпов, рядовой Александр Огнев.

«Тот, кто выбрал делом жизни воинскую службу, всегда готов пожертвовать собой ради спасения товарищей, во имя Отечества, мира и справедливости. Зачастую за это приходится платить высокую цену. Мы склоняем головы перед мужеством и героизмом наших военнослужащих, соболезнуем родным и близким героев. Вечная им память», — сказал заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

Память о защитниках Донбасса присутствующие почтили минутой молчания.