Ставрополь, , 18:56 — REGNUM В Ставропольском крае стал фигурантом уголовного дела заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Его подозревают в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, что повлекло существенные нарушения прав и законных интересов граждан, сообщили 14 июня в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Как было установлено в ходе проверки прокуратуры и краевого управления ФСБ, замминистра допустил заключение договоров на перевозку граждан на муниципальных маршрутах в городе Ставрополе с компаниями, не имеющими транспортных средств.

«Установлено, что заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края при проведении 25 января 2022 г. указанного открытого конкурса <…> незаконно выдал 23 свидетельства об осуществлении перевозок победителям конкурса, предоставившим заведомо ложные сведения о якобы наличии у них транспортных средств, предусмотренных заявкой и необходимых для обслуживания муниципального маршрута», — говорится в сообщении надзорного ведомства.