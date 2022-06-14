Ставрополь, 14 июня 2022, 18:56 — REGNUM В Ставропольском крае стал фигурантом уголовного дела заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Его подозревают в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, что повлекло существенные нарушения прав и законных интересов граждан, сообщили 14 июня в пресс-службе прокуратуры по региону.
Как было установлено в ходе проверки прокуратуры и краевого управления ФСБ, замминистра допустил заключение договоров на перевозку граждан на муниципальных маршрутах в городе Ставрополе с компаниями, не имеющими транспортных средств.