Каменск-Уральский, Свердловская область, 14 июня, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области мужчина погиб, пытаясь отвезти свой автомобиль от горящей рядом машины. Об этом сообщает областное управление СКР.

Dave Hogg Пожар

По этому факту проводится процессуальная проверка. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

По данным пресс-службы областного главка МВД, трагедия произошла ближе к вечеру 14 июня на улице Октябрьской. Погиб мужчина 1983 года рождения.