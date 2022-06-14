Москва, 14 июня, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Городские службы Москвы переведены в усиленный режим работы из-за дождя и грозы. Об этом сообщает 14 июня пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

«До конца суток в столице ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. В некоторых районах города уже идёт сильный дождь, гроза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, к устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады «Мосводостока».

«Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Под особым контролем — объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства», — сообщает пресс-служба.

В комплексе городского хозяйства призвали автомобилистов в непогоду быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов — быть внимательнее, не укрываться под деревьями.