Кострома, , 18:52 — REGNUM Двенадцать человек, приехавших в Костромскую область из Донецкой и Луганской народных республик и Украины, получили российские паспорта. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Вручение паспортов УМВД России по Костромской области

Граждане получили документы в упрощенном порядке, без подтверждения уровня владения русским языком и дохода. Всего в регион приехали около 615 беженцев, в том числе 85 детей. Им пообещали найти работу и помочь с устройством в школы, детские сады, ссузы и вузы.

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