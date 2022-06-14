Кострома, 14 июня, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Двенадцать человек, приехавших в Костромскую область из Донецкой и Луганской народных республик и Украины, получили российские паспорта. Об этом сообщает управление МВД по региону.

УМВД России по Костромской области Вручение паспортов

Граждане получили документы в упрощенном порядке, без подтверждения уровня владения русским языком и дохода. Всего в регион приехали около 615 беженцев, в том числе 85 детей. Им пообещали найти работу и помочь с устройством в школы, детские сады, ссузы и вузы.