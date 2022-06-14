Сеул, , 18:47 — REGNUM Участники южнокорейской группы BTS сообщили о своём временном уходе. Об этом 14 июня пишет Billboard.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

«Мы должны признать, что изменились», — заявил лидер коллектива RM. Он также добавил, что после выхода хитов Butter и Permission to Dance он не знает, какую «историю ему теперь рассказать».

«Мы не можем не думать о наших фанатах, и, несмотря ни на что, мы хотим быть такими артистами, которых помнят наши поклонники. Мне кажется, теперь мы начинаем думать о том, каким артистом каждый из нас хочет быть, чтобы наши поклонники запомнили нас именно такими. Поэтому сейчас мы переживаем трудный период — мы пытаемся найти свою идентичность, а это утомительный и долгий процесс», — объяснил исполнитель Чимин.

ИА REGNUM напоминает, что BTS была сформирована в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Группа состоит из семи участников: RM, Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Чонгука.

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