Москва, 15 июня 2022, 10:00 — REGNUM Для тех, кто ждёт операцию, цена промедления критически высока. Способ сохранить защитный барьер от преступности и при этом существенно уменьшить очереди, даровав пациентам жизнь, предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, изучивший международный опыт.

Операция по трансплантации почки
Операция по трансплантации почки
Minzdrav.gov.ru

Давыдов выступил с двумя идеями. Во-первых, необходимо расширить круг живых доноров, включив туда не только генетических родственников, как это разрешено сейчас, но и супругов, живущих в браке не менее года, сожителей, имеющих общего ребёнка, а также приёмных родителей. Во всех случаях мошенники послаблением воспользоваться не смогут — слишком чёткие условия. К услугам живых доноров нередко обращаются при самом распространённом виде трансплантации — пересадке почки.

Во-вторых, автор проекта предложил наладить международное сотрудничество при пересадке трупных органов. Эффективность такой работы показал фонд Eurotransplant, объединяющий страны, входящие в Евросоюз. Давыдов выступил с инициативой создать аналогичный фонд, но уже со странами на пространстве Евразии — традиционными партнёрами России. Компьютерная информационная база позволяет очень быстро установить по заданным параметрам совместимость органов донора и реципиента, даже если они проживали в разных странах. И облегчить взаимодействие между медучреждениями регионов одной страны.

Однако государственные органы власти восприняли инициативы без энтузиазма, хотя и возражений также не последовало. В официальном ответе из Совета Федерации РФ говорилось, что идея рассмотрена на заседании комитета по социальной политике.

«Ваши предложения комитет принял к сведению и учтет в своей работе», — говорится в письме зампреда комитета Татьяны Кусайко.

Схожий ответ пришёл и из Минздрава РФ. Замглавы департамента организации медицинской помощи и санитарно-курортного дела Дмитрий Батурин сообщил, что информация «принята к сведению».

«Лист ожидания на пересадку органов по-прежнему растет из года в год. Пандемия коронавируса сильно сократила количество трансплантаций: в 2020 году состоялось 1960 операций, хотя в 2019 году их было 2427. Хотя и ожидается, что скоро эта цифра снова будет бить рекорды, однако темпы развития трансплантации в России сильно отстают от темпа роста нуждающихся в данном виде лечения», — отреагировал на ответы представителей власти Давыдов.

Он привёл данные ВОЗ, по которым Россия находится на 47-м месте в мире по количеству трансплантаций на миллион жителей. Российский показатель 13,45 существенно отстаёт даже от Ирана (23,15), Бразилии (34,93) и Белоруссии (49,68). А разница с лидерами ещё выше: США — 120,59, Испания — 94,59, Южная Корея — 81,44.

Автор проекта считает, что разница обусловлена не различиями в качестве медицины, а административными и законодательными барьерами, которые препятствуют проведению операций. Он напомнил, что закон, исключивший другие связи между пациентом и реципиентом, был принят ещё в 1992 году — 30 лет назад. Тогда он позволил навести порядок в сфере, но сейчас ситуация заметно изменилась. И система здравоохранения, и общественное создание перешли на новый уровень. И логику, почему мужчина не может пожертвовать почкой ради матери своих детей, понять сложно.

Также не ясно, почему органы власти отказываются от технологических решений. В то время как глава правительства Михаил Мишустин занимается пропагандой и внедрением информационных систем в различных сферах жизни, в том числе и на уровне ЕАЭС, в наиболее важных сферах, таких как трансплантация органов, подобные инициативы игнорируются.

Предложения Давыдова несут очевидную пользу и не вызывают существенных возражений специалистов, как это следует из официальных ответов. Это тщательно обдуманные и основанные на международном опыте решения. И Минздрав, и органы законодательной власти их должны приветствовать, оказав содействие в реализации. Надеемся, что и комитеты по социальной политике Госдумы и Совфеда, и профильное федеральное министерство поддержат инициативы.