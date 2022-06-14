Вена, 14 июня, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) сохранила свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в опубликованном 14 июня докладе организации.

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Согласно оценке ОПЕК, в целом по итогам года мировой спрос на нефть составит в среднем 100,3 миллиона баррелей в сутки.

В организации ожидают, что ожидают, что спрос на нефтепродукты в течение года будет поддерживаться за счёт восстановления международных авиаперевозок и ослабления перебоев в цепочках поставок.