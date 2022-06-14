Черкесск, , 18:44 — REGNUM В Карачаево-Черкесию вернулось подразделение военнослужащих Росгвардии, участвовавших в специальной военной операции на Украине. Их торжественно встречали представители органов власти республики, руководство регионального управления Росгвардии. Они поблагодарили бойцов за выполненный с честью воинский долг по защите отечества.

Росгвардия © Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

«Для меня большая честь лично встретить и приветствовать вас на родной земле. Искренне благодарю командование Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике, всех бойцов за мужество и отвагу, а ваши семьи — за понимание и поддержку», — обратился к вернувшимся военнослужащим глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Со словами благодарности обратился к коллегам начальник республиканского управления Росгвардии Андрей Пархоменко. После официальной части бойцы смогли обнять своих родных и близких, прибывших на церемонию встречи отряда после выполнения боевой задачи в пункт постоянной дислокации.