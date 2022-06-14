Черкесск, 14 июня 2022, 18:44 — REGNUM В Карачаево-Черкесию вернулось подразделение военнослужащих Росгвардии, участвовавших в специальной военной операции на Украине. Их торжественно встречали представители органов власти республики, руководство регионального управления Росгвардии. Они поблагодарили бойцов за выполненный с честью воинский долг по защите отечества.
Со словами благодарности обратился к коллегам начальник республиканского управления Росгвардии Андрей Пархоменко. После официальной части бойцы смогли обнять своих родных и близких, прибывших на церемонию встречи отряда после выполнения боевой задачи в пункт постоянной дислокации.