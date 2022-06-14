София, 14 июня 2022, 18:45 — REGNUM Сильные ливни, обрушившиеся на столицу Болгарии, привели к подтоплению сразу нескольких районов мегаполиса. Об этом 14 июня сообщат болгарская газета «Телеграф».
По предварительным данным, от стихийного бедствия наиболее пострадал крупный жилой комплекс «Бенковски», расположенный на севере Софии. Сообщается о том, что вода повредила десятки дворов и домов, есть информация о прорыве водозаборов и канализации.
На месте происшествия работают спасательные бригады. Жертв и пострадавших нет.
Метеорологи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды в болгарской столице и ее окрестностях.
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