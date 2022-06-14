София, , 18:45 — REGNUM Сильные ливни, обрушившиеся на столицу Болгарии, привели к подтоплению сразу нескольких районов мегаполиса. Об этом 14 июня сообщат болгарская газета «Телеграф».

Гюстав Доре. Потоп. 1885

По предварительным данным, от стихийного бедствия наиболее пострадал крупный жилой комплекс «Бенковски», расположенный на севере Софии. Сообщается о том, что вода повредила десятки дворов и домов, есть информация о прорыве водозаборов и канализации.

На месте происшествия работают спасательные бригады. Жертв и пострадавших нет.

Метеорологи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды в болгарской столице и ее окрестностях.

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