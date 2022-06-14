Москва, , 18:42 — REGNUM Персональные санкции в отношении представителей британских СМИ и британского оборонного лобби введены Россией, сообщили 14 июня в пресс-службе МИД РФ.

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Санкции введены в ответ на антироссийские действия Лондона по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов России и глав компаний российское оборонного комплекса.

В российский «стоп-лист» в рамках ответных мер включены главы и корреспонденты ряда крупнейших СМИ Британии. Кроме того, чёрный список пополнили представители командования вооружённых сил, ВПК и оборонного лобби королевства.

Такое решение принято Москвой в отношении журналистов, поскольку они «причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе». Из-за их деятельности, которую они осуществляют предвзято, усиливается русофобия среди жителей Британии.

Что касается представителей британского оборонного комплекса, они «участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину». Речь идёт об оружии, из которого затем украинские боевики стреляют по мирным жителям, разрушают их дома.

«Работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена», — добавили в МИД РФ.

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