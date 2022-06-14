Тугулым, Свердловская область, , 18:39 — REGNUM В Свердловской области бывший глава Тугулымского городского округа осуждён за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В суде Pixabay.com

По данным СКР по Свердловской области, чиновник потребовал от директора одного из муниципальных учреждений каждый месяц передавать ему взятки за общее покровительство. Также ему вменили и другие преступные эпизоды.

Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники полиции. Суд назначил гражданину 8,5 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 19 млн рублей.